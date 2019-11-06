Повара Юга России представили на фестивале кофе, символизирующий разные народы страны

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Повара Крыма, Севастополя и Кубани приготовили 11 тыс. чашек кофе, вкус которых символизирует кухни разных народов России, на фестивале "Кухни народов России" в Нижнем Новгороде и угостили им гостей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Сборная команда, представляющая Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, в мобильной кофейне "Морской кофе" приготовила рекордное количество напитка - более 11 тыс. порций кофе со вкусами регионов России. Бариста угощали нижегородцев кофе, сваренным на песке джезве (турке): с черноморской ламинарией, крымской розой, алтайской чагой, а также "Таежный" кофе с ягелем", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, в фестивале приняли участие команды шеф-поваров, рестораторов и фермеров. Гостей фестиваля познакомили с национальными блюдами, а также региональными продуктами Краснодарского края и Крыма.

"Ничто так не объединяет людей как вкусная и здоровая еда. Гастрономия дает нам импульс для путешествий с целью новых впечатлений и познания уникальных особенностей разных народов, которых только на территории России проживает несколько сотен", - приводит пресс-служба слова главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

Гастрономический фестиваль "Кухни народов России", является частью федерального проекта "Гастрономическая карта России". В фестивале приняли участие шеф-повара, фермеры и рестораторы из 30 регионов России: Кузбасса, Северной Осетии, Республики Алтай и Алтайского края, Хакассии, Карелии, Бурятии, Удмуртии, Мурманской области и других.