Одиночные камеры с душем сделают в самой старой башне "Бутырки", где сидел Пугачев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация московского СИЗО №2 "Бутырка" начала ремонт в самой старой башне этого изолятора, в которой ранее сидел Емельян Пугачев, там планируют сделать одиночные камеры. Об этом журналистам заявила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая данное учреждение.

"Башня, где сидел Емельян Пугачев, сейчас на ремонте. Там планируют сделать камеры одиночного содержания, может быть, даже с душем. Внутри самой башни - винтовая железная лестница, которой цены нет. Еще там в основном здании двое старинных арочных деревянных ворот с железной ковкой, причем чудесно сохранившиеся не то с XIX, не то с XVIII века. Когда начнут выселять "Бутырку", как обещают, надо проследить, чтобы лестница и ворота не пропали", - заявила Литвинович.

История изолятора "Бутырка" начинается с XVIII века, когда в башне, расположенной на этом месте, ждал казни Пугачев.