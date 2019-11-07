Издательство Harper Collins назвало словосочетание года

По информации агентства, эксперты Harper Collins впервые зафиксировали использование этого выражения в 2015 году, когда в Париже проходила Всемирная конференция по изменению климата. В нынешнем году это словосочетание использовали в 100 раз чаще, чем годом ранее.

Основной причиной стала набравшая популярность в мире акция Global Climate Strike, лицом которой стала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. В 2018 году она начала школьную забастовку за борьбу с изменением климата, проводя каждую пятницу одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран, а наибольший размах акция приобрела в этом году. Так, лишь в Италии в конце сентября в экологических протестах приняли участие порядка 1 млн человек - в основном школьники и студенты.

В словарь также было добавлено понятие rewilding ("ревайлдинг" или в дословном переводе "повторное одичивание"). Эта концепция по охране природы основывается на восстановлении экосистем через поэтапное возвращение крупных животных в те места, где ранее они были полностью истреблены человеком. Помимо этого, в официальное печатное издание словаря Collins Dictionary теперь войдут такие слова, как influencer ("инфлюенсер", человек, мнение которого имеет значение для определенной аудитории), hopepunk ("хоуп-панк" - телевизионный жанр, нацеленный на создание оптимизма и позитивной повестки), deepfake ("дипфейк" - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте), non-binary ("небинарный" - относящийся к людям с нейтральным гендером, которые предпочитают не идентифицировать себя ни как мужчина, ни как женщина).

В 2018 году словом года исследователи Harper Collins назвали выражение single-use ("одноразовое использование"), а в 2017 году - "фейковые новости" (fake news), что определяется как "ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под видом новостного сообщения". В 2016 году, когда в Соединенном Королевстве состоялся референдум о "разводе" с ЕС, самой популярной ожидаемо стала языковая конструкция Brexit, означающая "выход Великобритании из Евросоюза".