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Глава РАН принял участие в открытии штаб-квартиры научного альянса "Пояса и пути" в Китае

Церемония состоялась в пригороде Хуайжоу

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в четверг принял участие в открытии штаб-квартиры Международного альянса научных организаций региона "Один пояс - один путь" (ANSO). Церемония состоялась в пригороде Хуайжоу на севере китайской столицы, где и будет размещаться секретариат этой организации.

"Это серьезная структура. По мере того, как растут мощь и благосостояние Китая, власти этой страны создают механизмы, которые могут сильно повлиять на ситуацию в научном мире", - пояснил корреспонденту ТАСС глава РАН.

Сергеев отметил, что России в свою очередь необходимо упорно работать над тем, чтобы позиции российской науки на мировой арене постоянно все более усиливались.

"Нам крайне необходимо активизировать работу над фундаментальными исследованиями в передовых сферах научной деятельности, создать благоприятные условия для научно-технических инноваций и молодых талантов, использовать их огромный потенциал, - отметил глава Академии наук Китая (АНК) Бай Чуньли. - Самое важное - придать интенсивность научно-техническому сотрудничеству с глобальным научным сообществом, чтобы достойно ответить на крупные вызовы, внести кардинальные изменения в жизнь человечества".

ANSO был создан АНК в ноябре 2018 года с целью активизации научно-технического сотрудничества на пространстве, охватывающем территорию стран - участниц международной инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"). Среди его ключевых задач - выработка решений, которые позволят повысить благосостояние населения государств, вовлеченных в соответствующие проекты, преодолеть сложные международные проблемы, в частности, при борьбе с климатическими изменениями. Среди прочих теоретических направлений, входящих в компетенцию организации - изучение возможностей, позволяющих ликвидировать эпидемии, защищать окружающую среду, эффективно перераспределять ресурсы, а также разрабатывать методы по обеспечению устойчивого развития. Альянс занимается публикацией отчетов рекомендательного характера, касающихся продвижения экономических проектов, в которых планирует участвовать и Россия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

Теги
РоссияКитайСи Цзиньпин
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