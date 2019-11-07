"Всероссийская ночь карьеры" пройдет в апреле в более чем 30 вузах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) проведет "Всероссийскую ночь карьеры" в более чем 30 вузах России. Мероприятие запланировано на апрель, сообщил в четверг ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами УрФУ 9 июля поддержал предложение о том, чтобы организовать "Всероссийскую ночь карьеры". По итогам встречи дано поручение рассмотреть вопрос о проведении с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов, которое помогало бы им в трудоустройстве.

"У нас уже сейчас есть вузы-партнеры, которые готовы с нами вместе это организовать: Череповецкий госуниверситет, Северно-арктический федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Волгоградский государственный технический университет - география достаточно широкая. Мы проведем региональную ночь карьеры 8 ноября, а следующую уже на всероссийском уровне в 2020 году при поддержке автономной некоммерческого организации "Россия - страна возможностей", - сказал Кокшаров.

Как отметили в пресс-службе УрФУ, к проекту присоединятся более 30 вузов из разных регионов страны. По словам ректора, мероприятие могут посетить как студенты высших учебных заведений, так и студенты техникумов и колледжей. "Ночь карьеры" в Екатеринбурге насчитывает 40 компаний-работодателей. Это ведущие предприятия Свердловской области, федеральные корпорации, представительства крупных международных компаний. Профессии же представлены самые разные: и металлургия, и банковская сфера и ИТ, все есть", - рассказал он.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.