Хабаровский край включат в проект ОНФ создания системы паллиативной помощи "Регион заботы"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Хабаровский край станет участником проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" по созданию системы паллиативной помощи и получит методическую помощь и консультации по работе соцзащиты и органов опеки. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, не уточнив, когда конкретно регион войдет в проект.

Проект "Регион заботы" запущен в марте 2019 года. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2019 года указал на необходимость ускорить развитие паллиативной помощи в стране. С этой целью ОНФ совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, Благотворительным фондом помощи хосписам "Вера" и АНО ДПО "Мастерская заботы" создали проект "Регион заботы".

"Проект ОНФ "Регион заботы" с радостью и благодарностью берет Хабаровский край в пилот, это [означает] нашу методическую помощь. Работать нужно с соцзащитой и опекой, опека должна понимать, что они не про запрет и защиту директора и интересов опекуна, а про качество жизни тех, кого они должны опекать", - сказала Федермессер.

Губернатор региона Сергей Фургал сообщил журналистам, что власти отказались от планов строительства психоневрологического интерната (ПНИ) у села Некрасовка, куда планировалось переселить жительниц Горинского психоневрологического интерната, расположенного в деревянном помещении. Вместо этого власти намерены построить дом социального сопровождения с открытыми комнатами и размещением по 1-3 человека, дневным и круглосуточным сопровождением. Это позволит обеспечить людям лучший уход. В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что это может повлиять на сроки строительства и место размещения объекта.

"Мы отказались от строительств ПНИ, будем строить дом социального сопровождения, мы попросили, чтобы нас включили в пилотный проект и чтобы нам помогли получать лучшие практики, которые сегодня существуют в РФ и за границей", - сказал губернатор.

О строительстве у села Некрасовка рядом с Хабаровском нового интерната для женщин, рассчитанного на 400 мест, в феврале сообщил начальник отдела краевого министерства соцзащиты Сергей Орбодиев. В мае его заместитель Михаил Бурлака сообщал, что строительство интерната стоимостью около 1,3 млрд рублей начнется в 2019 году, а сдать его планируется в 2021 году. Интернат планировалось построить по поручению президента РФ по ликвидации таких ветхих объектов, основные средства должны были быть выделены в 2020-2021 году, 97% от стоимости объекта планировалось получить из федерального бюджета.

"Регион заботы"

Проект ОНФ по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" запущен в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в более 20 субъектах РФ. Итогом работы должно стать формирование эталона региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальные программы для каждого пилотного региона. Также в рамках проекта планируются обучающие мероприятия для медицинских работников и родственников тяжелобольных пациентов.