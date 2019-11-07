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Роскомнадзор требует от интернет-портала удалить оскорбительное изображение флага РФ

Как сообщили в ведомстве, интернет-страница внесена в единый реестр запрещенной информации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил интернет-порталу Liveinternet уведомление с требованием удалить оскорбительное изображение флага России. Об этом говорится в четверг на сайте ведомства.

"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице сайта Liveinternet.ru. По указанной в требовании ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России. Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после получения данного уведомления портал должен удалить изображение.

По данным Роскомнадзора, с начала действия федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в ведомство поступило 61 требование Генпрокуратуры в отношении 165 интернет-страниц, 77% из них касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации.

"Требования о защите государственных символов направлялись в отношении: оскорбления гимна - 11, оскорбления флага и герба - 121, оскорбления органов власти, государственных институтов и населения России - 22, оскорбления Конституции России - 11", - уточняется на сайте.

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