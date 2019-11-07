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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: более половины россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену

При этом практически каждый россиянин (93%) знает или слышал о ее падении
Берлинская стена у Бранденбургских ворот, 1980 год AP Photo
Описание
Берлинская стена у Бранденбургских ворот, 1980 год
© AP Photo

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Практически каждый россиянин (93%) знает или слышал о падении Берлинской стены в 1989 году, однако более половины (60%) затрудняются сказать, кто ее возвел. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченные к 30-летней годовщине данного события.

Отвечая на вопрос о причинах данного события, россияне заявили, что к этому привела смена политического курса СССР (17%), решение Михаила Горбачева (13%), недовольство жителей Германии (11%), потепление отношений между странами (5%) и политические изменения в мире (5%).

"Чаще всего россияне утверждают, что на момент падения Берлинской стены отнеслись к данному событию положительно (28% в 2019 году и по 32% в 2009 и 2005 годах). От 11% до 15% в разные годы утверждали, что не успели тогда разобраться в ситуации, от 10% до 14% увидели в этом событии как плюсы, так и минусы, а от 4% до 8% в разные годы заявляли о преимущественно отрицательном отношении к падению Берлинской стены", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Мнения россиян относительно последствий падения Берлинской стены для СССР разделились. Более трети опрошенных (37%) считают, что падение имело больше положительных последствий, еще 35% придерживаются обратного мнения. В то же время опрос показал, что россияне скорее положительно отнеслись к выводу советских войск из Германии (44%), нежели отрицательно (28%). Кроме того, почти треть респондентов (31% против 44% в 2009 году) отметили, что видят в объединении Германии больше плюсов для интересов России, чем минусов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 ноября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О Берлинской стене

Берлинская стена стала одним из символов холодной войны. Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта и с одобрения руководства Советского Союза на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. По некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Когда пошли слухи, что восточногерманское правительство собирается воспрепятствовать дальнейшей миграции при помощи заграждения, Ульбрихт произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: "Никто не собирается возводить стену".

Тем не менее в ночь на 13 августа 58 лет назад Берлин разделили первые заграждения из колючей проволоки. Возведение бетонных конструкций началось позже - 18 августа. Впоследствии стена становилась все более неприступной, превратившись, скорее, в пограничную зону, состоящую, помимо непосредственно стены, из земляных рвов, противотанковых укреплений, сторожевых вышек и минных заграждений.

После того, как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседей за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев. Берлинская стена, по сути, потеряла свой смысл - она больше не смогла сдерживать население социалистического государства.

О новых правилах, предусматривавших свободу передвижения для граждан ГДР, объявил член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский на пресс-конференции 9 ноября 1989 года. Сотни тысяч восточных немцев, несмотря на поздний час, с ликованием устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе между Западным Берлином и столицей ГДР. Первый шлагбаум был открыт в тот же день в 22:30 по местному времени. Именно этот день считается датой падения Стены.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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