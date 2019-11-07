Сбой в движении поездов произошел на главном ходу Октябрьской железной дороги в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на московском направлении - главном ходу Октябрьской железной дороги - в четверг утром по техническим причинам. Задержан скоростной поезд "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург и ожидаются другие задержки электричек и поездов дальнего следования, сообщила пресс-служба железной дороги.

"В 09:16 мск на перегоне Обухово - Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги по техническим причинам был задержан высокоскоростной поезд "Сапсан" № 752 более чем на 30 минут. Также ожидается сбой в движении поездов в дальнем и пригородном сообщении", - говорится в сообщении.

Сбой произошел по технической причине, однако в пресс-службе не уточнили ее характер. В настоящее время специалисты работают над устранением причин инцидента.

Согласно расписанию, поезд № 752 "Сапсан" выехал из Москвы в 5:45 мск и должен был прибыть в Петербург в 9:15 мск.

На этой неделе на железной дороге также были перебои в движении поездов из-за непогоды и налипания снега на контактную сеть.

Московское направление Октябрьской железной дороги - главный ход железной дороги. По нему ходят множество поездов дальнего следования, а также пригородные электрички из Петербурга.