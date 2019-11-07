Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: суд Парижа снял обвинение в соучастии в преступлениях против человечности с Lafarge

По данным следствия, предприятие продолжало работу и после того, как территория, на которой оно находилось, перешло под контроль боевиков ИГ, с которыми французская компания установила деловые контакты

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа отменил обвинительный приговор в "соучастии в преступлениях против человечности" в отношении крупнейшей французской компании по производству строительных материалов Lafarge. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в судебных органах.

В июне 2018 года Lafarge во Франции обвинили в пособничестве преступлениям террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, где у компании был цементный завод. По данным следствия, предприятие продолжало работу и после того, как территория, на которой оно находилось, перешло под контроль боевиков ИГ, с которыми французская компания установила деловые контакты.

В результате французские судьи предъявили Lafarge обвинения в "соучастии в преступлениях против человечности" и "финансировании террористического объединения", а также в "создании угрозы жизни" бывшим работникам завода в Сирии. Сама компания была помещена под судебный контроль с обязательством уплатить залог в размере €30 млн. Некоторые фигуранты этого дела, бывшие руководители и работники компании, требовали отменить решение, считая, что состав преступления отсутствует.

Апелляционный суд, тем не менее, оставил в силе другие выдвинутые против компании обвинения - в "финансировании террористического объединения" и "создании угрозы жизни" бывшим сотрудникам завода.

Махинации в Сирии

В 2016 году газета Le Monde опубликовала расследование о махинациях Lafarge в Сирии. Отмечалось, что в 2007 году компания приобрела цементный завод в 150 км к северо-востоку от Алеппо, а с 2011 года корпорация развернула там выпуск продукции. По данным издания, для обеспечения функционирования завода Lafarge вступила в контакт с боевиками ИГ, которые стали взимать с него "налог" за нахождение на контролируемой ими территории.

В начале 2017 года министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с боевиками. Одновременно иск в прокуратуру подала Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений Sherpa, а в дальнейшем - еще целый ряд такого рода НПО. В июне 2017 года в отношении компании было начато расследование.

Позже Lafarge признала, что завод компании в Сирии платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Руководство компании утверждало, что делалось это в целях обеспечения безопасности сотрудников завода и что окончательные получатели денег долгое время были ему неизвестны. Завод, о котором идет речь, прекратил деятельность в Сирии в сентябре 2014 года.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Глава Ростовской области предложил ввести земельные сертификаты для многодетных семей
Сертификаты будут предоставляться жителям муниципалитетов, где существует дефицит земельных участков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС