AFP: суд Парижа снял обвинение в соучастии в преступлениях против человечности с Lafarge

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа отменил обвинительный приговор в "соучастии в преступлениях против человечности" в отношении крупнейшей французской компании по производству строительных материалов Lafarge. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в судебных органах.

В июне 2018 года Lafarge во Франции обвинили в пособничестве преступлениям террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, где у компании был цементный завод. По данным следствия, предприятие продолжало работу и после того, как территория, на которой оно находилось, перешло под контроль боевиков ИГ, с которыми французская компания установила деловые контакты.

В результате французские судьи предъявили Lafarge обвинения в "соучастии в преступлениях против человечности" и "финансировании террористического объединения", а также в "создании угрозы жизни" бывшим работникам завода в Сирии. Сама компания была помещена под судебный контроль с обязательством уплатить залог в размере €30 млн. Некоторые фигуранты этого дела, бывшие руководители и работники компании, требовали отменить решение, считая, что состав преступления отсутствует.

Апелляционный суд, тем не менее, оставил в силе другие выдвинутые против компании обвинения - в "финансировании террористического объединения" и "создании угрозы жизни" бывшим сотрудникам завода.

Махинации в Сирии

В 2016 году газета Le Monde опубликовала расследование о махинациях Lafarge в Сирии. Отмечалось, что в 2007 году компания приобрела цементный завод в 150 км к северо-востоку от Алеппо, а с 2011 года корпорация развернула там выпуск продукции. По данным издания, для обеспечения функционирования завода Lafarge вступила в контакт с боевиками ИГ, которые стали взимать с него "налог" за нахождение на контролируемой ими территории.

В начале 2017 года министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с боевиками. Одновременно иск в прокуратуру подала Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений Sherpa, а в дальнейшем - еще целый ряд такого рода НПО. В июне 2017 года в отношении компании было начато расследование.

Позже Lafarge признала, что завод компании в Сирии платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Руководство компании утверждало, что делалось это в целях обеспечения безопасности сотрудников завода и что окончательные получатели денег долгое время были ему неизвестны. Завод, о котором идет речь, прекратил деятельность в Сирии в сентябре 2014 года.