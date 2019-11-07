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Госдума предложит европейским странам провести встречу ветеранов Второй мировой войны

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что эта встреча не будет приурочена к каким-либо юбилейным датам

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума совместно с парламентами Словакии и Израиля обратится к европейским коллегам с предложением провести встречу участников Второй мировой войны. Об этом в четверг сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, выступая на открытии Международной российско-словацкой научной конференции, посвященной 75-й годовщине Словацкого национального восстания.

"Мы проведем встречу и участников, кто сегодня остался в живых, и их внуков, детей, семей", - сказал Володин, отвечая на вопрос студентки МГИМО о возможности проведения встречи ветеранов Словацкого восстания.

"Мы, если не будете возражать, обратимся с вами вместе и пригласим еще к этому руководителя Кнессета Израиля", - предложил он, обращаясь к председателю Национального совета (парламента) Словакии Андрею Данко. Тот в свою очередь поддержал эту инициативу.

К участию, в частности, будут приглашены представители Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана и Грузии, добавил Володин. При этом, уточнил он, встреча не будет приурочена к юбилейным датам, например, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Сделаем все в ближайшее время, чтобы такая встреча состоялась", - подчеркнул Володин.

Кризис в умах политиков

Председатель Госдумы выразил мнение, что некоторые политики европейских стран не выражают интересы своих народов, поскольку утратили память о Второй мировой войне. "У нас есть наши коллеги, которые являются политиками, но, скорее всего, они не представляют свои народы, потому что ни один народ не заинтересован в том, чтобы перечеркивать память о тех, благодаря которым они сегодня живут", - сказал он.

"Тема Словацкого восстания - больше, чем разговор просто о восстании. Это разговор о подвиге людей, которые боролись с фашизмом, о подвиге народа, который восстал против того геноцида, который в Европе практически поглотил все страны. И это разговор наших коллег, проживающих в центре Европы, где многие страны это забыли", - добавил спикер нижней палаты российского парламента.

В связи с этим Володин назвал словацкого коллегу, которому в ходе церемонии открытия конференции было присвоено звание почетного доктора МГИМО, мужественным человеком. "Вы отличаетесь от многих наших коллег, которые не только плывут по течению, но и предали память о своих же дедах, о своем прошлом", - отметил он.

Володин также обратил внимание на действия польской стороны по искоренению памяти о подвиге советских солдат, освобождавших территорию страны от немецкой оккупации. "То, что мы видим в Польше, недостойно. Еще раз хочу подчеркнуть, что надругательство над могилами солдат, которые погибли ради того, чтобы страна жила, ради того, чтобы рождались дети, говорит о глубоком кризисе в первую очередь в умах политиков", - заключил председатель нижней палаты.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАрменияБелоруссияУкраинаГрузияКазахстанСловакияРоссияИзраиль
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