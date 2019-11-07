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В ОП РФ предлагают провести нулевое чтение проекта о штрафах для иностранных СМИ

Глава комиссии палаты Александр Малькевич также заявил, что сначала необходимо принять закон, который бы заставил иностранные СМИ регистрироваться в России в качестве российского юридического лица

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил провести на площадке палаты так называемое нулевое чтение законопроекта о введении крупных штрафов для иностранных СМИ в случае их причастности к нарушениям избирательного законодательства РФ.

"Безусловно, должны быть меры реагирования на те нарушения, которые допускают иностранные СМИ. Обязательно будем обсуждать [законопроект] на рабочей группе. И мы предлагаем площадку Общественной палаты и для нулевого чтения этого закона, но мы предлагаем депутатам другой алгоритм принятия законодательных решений, чтобы они реально работали", - сказал Малькевич ТАСС в четверг.

По его словам, сначала необходимо "обсудить и принять закон, который бы заставил иностранные СМИ, иностранные интернет-площадки и всех иных поставщиков таких значимых медиауслуг регистрироваться в России в качестве российской компании, российского юридического лица".

"Только это позволит им выполнять наши законы, а нам - применять наши законы в отношении них. Такие законы уже реализованы во Франции, в Германии. Соответственно, это не наше изобретение, а общемировая практика. Поэтому нужно последовательность действий поменять, а сама инициатива [о введении штрафов] правильная, обсуждение должно такое быть", - уточнил член ОП.

Ранее первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев сообщил, что законопроект о штрафах для зарубежных СМИ за нарушения избирательного законодательства будет представлен профильному экспертно-консультативному совету фракции "Единая Россия". Парламентарий подчеркнул, что речь идет о штрафах "только для зарубежных средств массовой информации". По словам Шхагошева, законопроект предусматривает штрафы до 3,5 млн рублей (или 4% от годового оборота иностранного СМИ) в случае нарушения им избирательного законодательства РФ.

Теги
ГерманияРоссияФранцияШхагошев, Адальби Люлевич
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