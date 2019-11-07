Экологические организации России и Венгрии договорились о сотрудничестве

ПЕЧ (Венгрия), 7 ноября. /ТАСС/. Российская межрегиональная экологическая организация "Зеленый крест" и венгерское общество "Энергиаполитика 2000" подписали в рамках форума-диалога "Атомэко-2019" соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с места события.

Также на форуме в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между российским фондом содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" и венгерской общественной организацией по контролю, информации и региональному развитию была подписана дорожная карта на 2020 год.

Форум-диалог "Атомэко-2019" проходит в 13 раз. В этом году он впервые проводится за пределами России, в венгерском городе Печ. Как отметил министр венгерского правительства по вопросам расширения АЭС "Пакш" Янош Шули, Венгрия стала инициатором проведения экологического форума на своей территории в этом году, так как в стране планируется построить два новых атомных энергоблока на действующей атомной электростанции "Пакш".

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (N5 и N6) с реакторами ВВЭР-1200.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, посетивший венгерский город Пакш накануне первого дня "Атомэко-2019", сказал, что Росатом поделится опытом взаимодействия с общественностью при реализации атомных проектов. Шули в рамках пленарного заседания форума-диалога отмечал, что конструктивный диалог с населением необходим, так как не исключены нападки экологических активистов на проект "Пакш-2".