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В Ижевске открыли памятник оружейникам

Событие приурочили к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
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Описание
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 7 ноября. /ТАСС/. Памятник оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны открыли на территории Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) в сквере имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Событие приурочили к 100-летию со дня рождения конструктора стрелкового оружия.

Памятник представляет собой композицию из трех мальчиков, стоящих у настоящего отреставрированного станка военных лет, а рядом располагаются гранитные понтоны, на которых размещены архивные фотографии и документы времен Великой Отечественной войны. Проект ранее был представлен инициативной группой, в которую вошли в том числе ижевский литератор и краевед Сергей Жилин и инженер-конструктор Владимир Ярыгин, автором памятника стал скульптор из Удмуртии, член Союза художников России Павел Медведев.

"Суть этой композиции заключается в реализации памятной всем картины - дети, стоящие у станка. Все это на самом деле было не только в нашей республике, поэтому мы постарались создать образ, полностью соответствующий тому периоду времени", - рассказал журналистам ректор ИжГТУ Валерий Грахов.

Автор памятника Павел Медведев рассказал ТАСС, что скульптуры мальчиков, стоящих у станка, сделаны с реальных людей, которые были изображены на одной из архивных фотографий механического завода в Ижевске. "Они стоят вместе, как стена, которую трудно преодолеть и победить, это как последний рубеж", - сказал Медведев.

Проект удалось реализовать в том числе благодаря конкурсу новых достопримечательностей "Культурный след - 2019", который стартовал в 2018 году благодаря поддержке Фонда президентских грантов. "Было собрано 584 заявки из 74 регионов России, <...>. Далее проходило народное голосование, этот памятник набрал более 500 голосов (необходимы было минимум 100 - прим. ТАСС) и после этого заявки поступали на рассмотрение экспертного совета, который выбрал 5 победителей, в их число вошел памятник в Ижевске", - рассказала журналистам куратор конкурса Наталья Замураева.

100-летие со дня рождения Калашникова

Ранее не территории сквера имени Калашникова был установлен бронзовый памятник известному конструктору. Вес памятника составляет около 300 кг, высота 185 см, в руках у Михаила Калашникова одна из его книг под названием "Я с вами шел одной дорогой", а на галстуке небольшая фирменная заколка в виде автомата АК-47.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

Теги
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