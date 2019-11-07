Медведев заявил, что законодательство об адвокатуре нуждается в уточнениях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым уточнить законодательство об адвокатуре для обеспечения состязательности процесса в суде. Об этом он заявил на встрече с представителями адвокатского сообщества.

"Нужно посмотреть на законодательство об адвокатуре и с точки зрения того, насколько качественно оно обеспечивает состязательность процесса в суде", - сказал премьер. Медведев заметил, что у него есть ряд вопросов к качеству нормативных актов, которыми регулируется работа адвокатского сообщества. "Например, когда журналистский запрос направляется в государственные структуры, его обязаны рассмотреть в течение семи дней, а запрос адвоката - от 30 до 60 дней, - заметил он. - Понятно, что это для подзащитного просто потерянное время, а зачастую, поражение в возможностях".

Глава правительства сообщил, что "сейчас в Государственной думе ко второму чтению готовятся поправки к "Закону об адвокатской деятельности". Правительство свои предложения внесло, но это только начало создания более современного регулирования в сфере адвокатуры, "и я надеюсь, что коллеги, которых мы пригласили сюда, тоже свои предложения сформулируют", сказал премьер.

Премьер-министр также рассказал, что Министерство юстиции РФ готовит концепцию регулирования профессиональной юридической помощи. По его словам, этот документ должен решить две задачи - обеспечить квалифицированную юридическую защиту прав граждан и юридических лиц, а также повысить эффективности правоприменения.

Медведев на встрече также поставил вопрос о том, надо ли наделять адвокатов исключительными правами на представление дел в суде, как это сделано в некоторых странах, или же этот путь для России не подходит. "Предлагаю в ближайшее время завершить экспертное обсуждение этой концепции, в том числе и прежде всего, с адвокатским сообщество с тем, чтобы к началу марта документ поступил в правительство", - сказал Медведев, добавив, что на очередном юридическом форуме в Санкт-Петербурге можно было бы его доработать, а в середине года принять по нему окончательное решение.