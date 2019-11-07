Медведев обсудит вопросы повышения гонораров адвокатов по назначению

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен обсудить с представителями Минюста, аппарата правительства и адвокатским сообществом вопросы повышения гонораров адвокатов по назначению.

"Еще одна тема, которая адвокатов волнует, - это оплата труда. Напомню, что с 1 января 2019 года правительство увеличило минимальную ставку оплаты вознаграждения, с тем чтобы к 2021 году она выросла почти в три раза для адвокатов по назначению. Они, как известно, защищают права тех лиц, которые сами не могут оплатить услуги защитника", - сказал премьер на совещании по вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры.

Он отметил, что был дифференцирован размер вознаграждения адвокатов в зависимости от сложности дел, от условий работы, в Думе находится законопроект, который уточняет порядок возмещения процессуальных издержек. "Мы готовим новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях, и есть предложение в ближайшее время также определиться и с тем, надо ли вводить институт адвоката по назначению при рассмотрении дел по отдельным составам административных правонарушений, и целый ряд других вопросов тоже нужно обсудить", - продолжил Медведев.

По его словам, это должно способствовать росту доходов адвокатов, которые такой деятельностью занимаются, хотя вопрос гонорара не всегда является гарантией должной защиты. "Но это, в общем, коллеги и так прекрасно понимают", - подчеркнул премьер.