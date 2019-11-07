В Ингушетии придумали бездымный метод приготовления шашлыка

МАГАС, 7 ноября. /ТАСС/. Ингушские изобретатели создали бездымный и экологически безопасный аппарат для жарки шашлыка, благодаря которому приготовить блюдо можно не только во дворе, то и на балконе многоквартирного дома. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Ингушетии по итогам первого приема граждан премьером республики Константином Суриковым.

"Я и мой брат изобретаем оборудование в области пищевой промышленности. Мы создали многофункциональное оборудование, не имеющее аналогов в мире, которое включает в себя шашлычный и коптильный аппараты с использованием новых технологий. 50 г угля достаточно для приготовления 30 шампуров шашлыка, готовить при помощи данного оборудования можно не только во дворе, но и на балконах многоквартирных домов, так как задымления не будет", - передает пресс-служба слова изобретателя Исропила Цечоева.

По его словам, оборудование отвечает требованиям противопожарной и экологической безопасности и в данное время проходит процедуру патентования. Однако средств для запуска и дальнейшего развития производства не хватает, поэтому братья решили обратиться к премьеру за финансовой поддержкой.

"Проект очень интересный, рекомендую представить в Минэкономразвития Ингушетии полный пакет документов, в том числе бизнес-план, а также видеопрезентацию оборудования. На заседании экспертной комиссии мы подробно рассмотрим проект и определим в рамках каких программам его можно реализовать", - цитирует пресс-служба Сурикова.

С 1 октября в России вступили новые правила противопожарного режима, запрещающие использовать открытый огонь на балконах квартир, в том числе для жарки шашлыков.