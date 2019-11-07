Число участников направления "Наука" конкурса "Лидеры России" превысило запланированное

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков сообщил, что число участников направления "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России" превысило запланированное. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" по итогам встречи министра с участниками клуба "Эльбрус", который объединяет победителей конкурса.

"В новом сезоне конкурса "Лидеры России" был сформирован специальный поток "Наука", а наш первоначальный план по количеству заявок был значительно превышен", - приводится в пресс-релизе слова Котюкова. В пресс-службе отметили, что на направление "Наука" было подано около 22,3 тыс. заявок.

Котюков подчеркнул, что участники конкурса должны внести вклад в "достижение национальных целей, обеспечить научно-технологический прорыв".

В пресс-службе уточнили, что встреча с Котюковым стала четвертым мероприятием в рамках проекта "Завтрак с наставником". "Формат "Завтрака с наставником" состоит в том, что молодые управленцы, победители конкурса "Лидеры России" встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, в рамках живого общения происходит передача опыта от наставников высокого уровня к начинающим управленцам", - говорится в пресс-релизе.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября. С 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе - марте 2020 года. Итоги проекта, как ожидается, будут подведены в марте-апреле 2020 года.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.