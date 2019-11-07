В Вене мужчин призвали не сидеть в транспорте с широко раздвинутыми ногами

ВЕНА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Администрация общественного транспорта Вены выступила с рекомендацией для мужчин не раздвигать широко ноги на сиденьях при поездках в метро, автобусах или трамвае. Компания-оператор городского транспорта Wiener Linien разместила в социальных сетях агитационную инструкцию с целью борьбы с т.н. мэнспредингом - привычкой мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами.
По замыслу устроителей акции, рекомендация с правильным поведением для мужчин должна способствовать взаимоуважению при пользовании общественным транспортом. Зачастую женщинам приходится жаловаться на то, что мужчины с широко раздвинутыми ногами занимают большую часть пассажирских сидений. Это может доставлять дискомфорт другим пассажирам общественного транспорта.
"Будьте джентльменом и держите ноги вместе", - говорится в буклете, который сопровожден соответствующими иллюстрациями с правильным расположением ног. Кроме того, в Twitter оператор городского транспорта обратился с вопросом к пассажирам: "Вы все еще сидите с сомкнутыми ногами или уже раздвинули их? Мы подготовили для вас шпаргалку, если вы еще не определились". В самой компании заявили, что такая акция направлена на проявление взаимоуважения пассажиров по отношению друг к другу.
Sitzt du noch oder spreadest du schon? Wir haben einen kleinen Schummelzettel für alle vorbereitet, die sich da nicht sicher sind #manspreading pic.twitter.com/ZDEqjmLG0w— Wiener Linien (@wienerlinien) November 4, 2019
С 2019 года метрополитен Вены ввел запрет на употребление фастфуда в поездах. Администрация метро пошла на такой шаг из-за жалоб пассажиров на остатки еды на сидячих местах, а также неприятного запаха от пищи, которую ест сосед по вагону. Нововведение позволило также сократить количество мусора и уменьшить затраты на уборку.