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В Вене мужчин призвали не сидеть в транспорте с широко раздвинутыми ногами

Власти города напомнили, что это может доставлять дискомфорт другим пассажирам

ВЕНА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Администрация общественного транспорта Вены выступила с рекомендацией для мужчин не раздвигать широко ноги на сиденьях при поездках в метро, автобусах или трамвае. Компания-оператор городского транспорта Wiener Linien разместила в социальных сетях агитационную инструкцию с целью борьбы с т.н. мэнспредингом - привычкой мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами.

По замыслу устроителей акции, рекомендация с правильным поведением для мужчин должна способствовать взаимоуважению при пользовании общественным транспортом. Зачастую женщинам приходится жаловаться на то, что мужчины с широко раздвинутыми ногами занимают большую часть пассажирских сидений. Это может доставлять дискомфорт другим пассажирам общественного транспорта.

"Будьте джентльменом и держите ноги вместе", - говорится в буклете, который сопровожден соответствующими иллюстрациями с правильным расположением ног. Кроме того, в Twitter оператор городского транспорта обратился с вопросом к пассажирам: "Вы все еще сидите с сомкнутыми ногами или уже раздвинули их? Мы подготовили для вас шпаргалку, если вы еще не определились". В самой компании заявили, что такая акция направлена на проявление взаимоуважения пассажиров по отношению друг к другу.

С 2019 года метрополитен Вены ввел запрет на употребление фастфуда в поездах. Администрация метро пошла на такой шаг из-за жалоб пассажиров на остатки еды на сидячих местах, а также неприятного запаха от пищи, которую ест сосед по вагону. Нововведение позволило также сократить количество мусора и уменьшить затраты на уборку.

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Австрия
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