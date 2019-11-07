В Вене мужчин призвали не сидеть в транспорте с широко раздвинутыми ногами

ВЕНА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Администрация общественного транспорта Вены выступила с рекомендацией для мужчин не раздвигать широко ноги на сиденьях при поездках в метро, автобусах или трамвае. Компания-оператор городского транспорта Wiener Linien разместила в социальных сетях агитационную инструкцию с целью борьбы с т.н. мэнспредингом - привычкой мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами.

По замыслу устроителей акции, рекомендация с правильным поведением для мужчин должна способствовать взаимоуважению при пользовании общественным транспортом. Зачастую женщинам приходится жаловаться на то, что мужчины с широко раздвинутыми ногами занимают большую часть пассажирских сидений. Это может доставлять дискомфорт другим пассажирам общественного транспорта.

"Будьте джентльменом и держите ноги вместе", - говорится в буклете, который сопровожден соответствующими иллюстрациями с правильным расположением ног. Кроме того, в Twitter оператор городского транспорта обратился с вопросом к пассажирам: "Вы все еще сидите с сомкнутыми ногами или уже раздвинули их? Мы подготовили для вас шпаргалку, если вы еще не определились". В самой компании заявили, что такая акция направлена на проявление взаимоуважения пассажиров по отношению друг к другу.