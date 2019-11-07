Аллею выпускников открыли в честь 75-летия Тульского суворовского училища

ТУЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Аллея выпускников Тульского суворовского военного училища (СВУ) открылась в четверг на въезде в учебное заведение в честь 75-летия его образования. На 18 стелах размещены таблички в виде открытых книг, на которых написаны имена почти 900 воспитанников училища 1944-1960 годов.

"Сегодня открыта Аллея выпускников, которая стала символом преемственности традиций между первым Тульским суворовским военным училищем, созданным в 1944 году и возрожденным в 2016 году. На аллее высажено 50 каштанов, такие же деревья росли и у старого здания училища на улице Староникитской в Туле. Суворовские, нахимовские училища, кадетские корпуса - это особой род учебных заведений, в которых формируется дух патриотизма, понимание воинского долга и боевого братства", - сказал начальник училища Дмитрий Саксеев.

По его словам, в 2021 году, когда закончат обучение воспитанники первого набора возрожденного училища, их мена также впишут на таблички Аллеи выпускников.

Председатель попечительского совета училища, член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев передал руководству учебного заведения копию его знамени образца 1944 года. "Мы выяснили, что подлинник знамени находится в архивах Министерства обороны РФ, сейчас ведутся его поиски, поскольку в архиве хранятся около трех миллионов знамен различных училищ, воинских частей, полков, соединений. Как только оно будет найдено, мы его торжественно передадим в Тульское СВУ на вечное хранение", - отметил Савельев.

На празднование юбилея были приглашены ветераны вооруженных сил - выпускники Тульского суворовского училища разных лет. Им были вручены подарки памятные медали, выпущенные к юбилею учебного заведения.

Об училище

Тульское суворовское военное училище было сформировано на основании постановления Государственного комитета обороны от 4 июля 1944 года, торжественное открытие состоялось 7 ноября. Учебное заведение расформировали в 1960 году, за 16 лет его работы выпускниками стали более 900 человек.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о возрождении училища. За рекордно кроткие сроки к сентябрю того же года были построены трехэтажное главное здание, два четырехэтажных спальных корпуса, трехэтажная столовая, медпункт, крытый спорткомплекс и ряд других сооружений.

Суворовское училище находится в ведении Министерства обороны РФ, обучение в нем проходят около 400 человек. Оно базируется на классической школьной программе, но с углубленным изучением истории, военного дела, практических занятий по военно-прикладным видам спорта.