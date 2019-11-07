Путин: Россия продолжит помогать Казахстану в подготовке преподавателей русского языка

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие Казахстану в подготовке преподавателей русского языка. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Российская сторона продолжит оказывать казахстанским партнерам содействие в подготовке преподавателей русского языка. В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университета", - сказал Путин.

В целом, по словам президента, регионы двух стран активно развивают контакты в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров. Как сообщил российский лидер, в вузах РФ обучаются около 74 тыс. студентов из Казахстана, в том числе свыше 30 тыс. - на средства российского бюджета. Путин отметил также сотрудничество двух стран в сферах молодежной политики и воспитания подрастающего поколения.