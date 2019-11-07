Президенту Казахстана понравился Омск, который он увидел из окна машины

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признался, что ему очень понравился Омск.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным перед пленарным заседанием форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев поблагодарил за гостеприимство главу российского государства, правительство РФ и всех жителей Омска. "Я заметил, что подготовка в городе была проведена очень большая, значительная", - сказал Токаев.

"Я успел посмотреть город, хотя и из окна машины, но, тем не менее, [получил] самые приятные впечатления", - рассказал президент Казахстана. Он добавил, что "успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, окунуться в местную жизнь".

"Я очень рад быть в этом городе", - заверил президент Казахстана. "Добро пожаловать!" - пожелал Путин.