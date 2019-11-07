Роскомнадзор заблокировал 17 сайтов с санкционными товарами по требованию прокуратуры

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал 17 пиратских интернет-ресурсов за реализацию контрафактных товаров и санкционной продукции посредством размещения рекламы в интернете. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Дальневосточная транспортная прокуратура, как отметили в надзорном ведомстве, провела проверку, в ходе которой были вскрыты факты реализации контрафактных товаров и санкционной продукции посредством размещения рекламы в интернете. "В суды направлено 28 исковых заявлений о признании информации о продаже таких товаров запрещенной к распространению, более половины из которых, уже рассмотрены и удовлетворены, - говорится в сообщении на сайте. - В результате принятых мер территориальными управлениями Роскомнадзора заблокированы 17 пиратских интернет-ресурсов".