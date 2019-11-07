Суд прекратил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ректора рязанского вуза

ТАСС, 7 ноября. Уголовное дело в отношении ректора Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Андрея Минаева, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, прекращено по ходатайству следствия, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Советского районного суда Рязани.

"Судом установлено, что подозреваемый впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести. Ходатайство следователя было удовлетворено, уголовное дело и уголовное преследование в отношении него прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщили в суде, добавив, что подозреваемый принес извинения коллективу работников РГУ им. С. А. Есенина, а также пожертвовал денежные средства на уставную деятельность университета.

В отношении Минаева были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ректор был задержан и помещен под стражу на два месяца 5 апреля, защита обжаловала это решение в областном суде, и он был отправлен под домашний арест.

Вместе с Минаевым по делу также проходила проректор Елена Кирьянова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По решению суда 7 ноября дело в отношении нее было также прекращено. Ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как установила проверка прокуратуры, в апреле 2018 года руководство университета издало распоряжение о поощрении сотрудников с целью последующего использования части выплаченных денег на представительские расходы по случаю приема комиссии Рособрнадзора, которая работала в рамках проведения государственной аккредитации.