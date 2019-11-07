Елизавета II в случае ядерного конфликта в 60-е должна была укрыться в плавучем убежище

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Британская королева Елизавета II в случае ядерного конфликта и удара по Великобритании во время Карибского кризиса 1962 года должна была укрыться в некоем "плавучем убежище" в узких морских заливах на северо-востоке Шотландии. Принятие таких мер для защиты монарха любой ценой предусматривал план PYTHON system, сообщает газета Daily Express со ссылкой на рассекреченные документы.

Не исключалось использование с этой целью и королевской яхты "Британия". В подобной чрезвычайной ситуации министрам ключевых ведомств предписывалось "рассредоточиться" по целому ряду секретных убежищ, чтобы впоследствии сформировать новое правительство. Королеве же, единственной, кто мог назначить премьера, не следовало находиться рядом с министрами, поскольку действия военного кабинета по управлению страной могли обернуться его уничтожением, говорится в сообщении.

"Трафик радиосигналов дал бы Советам очень хорошее представление о том, что происходит", - приводит газета слова профессора Питера Хеннеси, в распоряжении которого оказалась копия рассекреченного плана, данные из которого он привел в своей книге The Secret State. Королева Елизавета II "намеревалась скрываться в морских бухтах на северо-западном побережье Шотландии, передвигаясь по ночам из одного залива в другой с учетом того, что горы не позволили бы советским радарам засечь ее".

Первоначально министры "собирались координировать ответ правительства" из бункера под кодовым обозначением Turnstile вблизи города Бат на юго-западе Англии. Но впоследствии из-за опасений того, что русские могли обнаружить укрытие, план переиграли, и министры теперь должны были находиться уже в различных бункерах, указывает Daily Express.