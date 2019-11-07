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Справороссы внесли в Думу законопроект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет

Авторы законопроекта считают, что существующие меры стимулирования рождаемости, включая материнский капитал, "исчерпали себя"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об увеличении в два раза сроков выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком - до достижения им возраста трех лет. Текст инициативы в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Данная мера корреспондируется с положениями Трудового кодекса РФ, согласно которому отпуск по уходу за ребенком предоставляется на три года", - считают авторы законопроекта.

По их мнению, существующие меры стимулирования рождаемости, включая материнский капитал, "исчерпали себя". В этой связи предлагается распространить механизм выплат пособия по уходу за ребенком и на неработающих матерей. "Законопроект решает ряд правовых пробелов, являющихся формой социальной несправедливости в отношении отдельных категорий лиц, осуществляющих уход за ребенком", - отмечается в пояснительной записке к документу. Кроме того, речь идет о женщинах, проходящих военную службу и некоторые виды госслужбы по контракту, и студентках очного отделения в образовательных организациях (в том числе при обучении в аспирантуре).

Как подчеркивается в сопроводительных документах, инициатива также направлена на решение проблем дефицита мест в детсадах и занятости матерей в первые три года после рождения ребенка.

Исходя из финансово-экономического обоснования, источником средств на реализацию инициативы "будут являться увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики". При этом правительство РФ в своем заключении ссылается на неопределенность источников и порядка исполнения соответствующих расходных обязательств и не поддерживает законопроект. Кабмин также указывает, что в конце 2017 года он не поддержал инициативу аналогичного содержания.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком застрахованным лицам выплачивается сейчас до достижения им полутора лет в размере 40% среднего заработка, но не менее минимального размера (3277,45 рубля по уходу за первым ребенком и 6554,89 рубля по уходу за вторым и последующими детьми).

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