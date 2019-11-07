Более 120 расчетов приняли участие в традиционном параде Памяти в Самаре

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 120 расчетов в составе действующих армий, силовых структур, патриотических и ветеранских организаций, а также кадетов и юнармейцев приняли участие в традиционном параде Памяти в Самаре в честь 78-й годовщины военного парада, состоявшегося на площади Куйбышева (так называлась Самара в советское время) в 1941 году.

"Парад 1941 года вдохновил людей на боевые и трудовые подвиги. И навсегда вошел в героическую летопись страны. Это наша с вами история, наша общая память. В каждой семье есть свои герои, которые приближали Победу на полях сражений и в заводских цехах. Мы должны это помнить, чтобы оставаться единым российским народом", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Парад Памяти прошел в Самаре в девятый раз. Каждый год парад имеет определенную тематику. На этот раз основной темой парада была солдатская слава. В парадный строй были включены расчеты в форме военных лет с вооружением времен Великой Отечественной войны.

По площади прошла историческая техника, предоставленная частными коллекционерами и военно-патриотическими клубами. Всего прошло 43 машины, в том числе - танк Т-34. В небо над площадью поднялись два самолета времен Великой Отечественной войны - биплан По-2 и штурмовик Ил-2.

В одном из автомобилей, прошедших по площади, находился Герой Советского Союза, танкист Владимир Чудайкин. "Этот праздник проводится в честь парада 1941 года, тогда стоял вопрос - быть или не быть нашему государству. В такое время правительство решило провести парад воинской славы на площади Куйбышева, на этом параде присутствовали представители правительства и иностранных посольств, эвакуированных в Куйбышев. Мне было 16 лет, вместе с ребятами из школы после парада мы тоже прошагали по площади. Сегодня я проехал по площади на машине, я благодарен молодому поколению, которое оказывает внимание ветеранам", - сказал Чудайкин.