Дни Чувашии пройдут в Самарской области 11 и 12 ноября

ЧЕБОКСАРЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Праздничные концерты в рамках дней культуры Чувашии пройдут 11 и 12 ноября в Самарской области. Мероприятия посвящены 100-летию образования республики, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В концертной программе будут принимать участие Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, коллективы Чувашской государственной филармонии", - говорится в сообщении.

Помимо академических коллективов, на сцене также выступит эстрадный ансамбль "Сеспель", который исполнит народную чувашскую музыку, а также танцевальная компания "Nota "G".

"Дни культуры Чувашии познакомят жителей Самарской области с красотой чувашских песен и музыки, а также с древними традициями чувашской земли", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе республиканского правительства ТАСС напомнили, что Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, 19 октября 1990 года - в Чувашскую Советскую Социалистическую Республику. 13 февраля 1992 года Верховный Совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику - Чаваш республику. С 9 июня 2001 года - Чувашская Республика - Чувашия.