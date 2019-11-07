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Зеленский задекларировал более $36 тыс. дохода от сдачи имущества иностранцам

Всего за 2018 год президент Украины задекларировал около $390 тыс. доходов, а его супруга - $196 тыс.

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 902 тысячи гривен (более $36 тыс.) дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций должностных лиц.

Согласно декларации, Зеленский 28 октября получил 902 тыс. 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин. В декларации не указано, какое именно имущество сдавал президент, равно как и гражданство иностранцев. Изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

По данным Государственного управления делами, зарплата Зеленского состоит только из должностного оклада в 28 тысяч гривен ($1,1 тыс.). Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и тому подобное) президенту не положены. Налоги и сборы составили 5 тыс. 460 гривен, поэтому "чистыми" президенту выплачивают 22 тыс. 540 гривен ($900).

За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен (около $390 тыс.) доходов, а его супруга Елена - 4,9 млн гривен ($196 тыс.) доходов. Также в декларации президента появилась вилла в Италии, которую он не указал в прошлый раз. За 2017 год Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен ($292 тыс.) доходов, сбережения на более чем 23,2 млн гривен ($920 тыс.), автомобиль Range Rover, квартиру супруги в Ялте, аренду квартиры в Великобритании и квартиру в Киеве, собственником которой является кипрская компания.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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