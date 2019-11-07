Волонтеры России и Казахстана создадут координационный совет

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Добровольцы России и Казахстана приняли решение о создании Волонтерского совета. Об этом заявил в четверг глава Росмолодежи Александр Бугаев, выступая на форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Омске.

"Сегодня было подписано соглашение об учреждении Волонтерского совета", - сказал Бугаев.

В пресс-службе Росмолодежи уточнили, что совет, в частности, будет помогать в развитии корпоративного волонтерства и добровольчества среди пожилых людей ("серебряного волонтерства").

"Совет создан в целях содействия сотрудничеству в области развития волонтерского движения, направленного на расширение практики информационного, методического и экспертного сотрудничества на уровне волонтерских организаций и самих волонтеров, устранения барьеров в развитии волонтерских инициатив", - сказали в ведомстве.