В Госдуму внесли законопроект о праве иностранных студентов на подработку в России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Законопроект дает возможность работать в РФ иностранным студентам, которые учатся на очной форме обучения в российских вузах, имеющих госаккредитацию, без получения на то соответствующих разрешений.

Документ устанавливает, что заключенный ими трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с действующим законодательством работать в России без разрешения на работу вправе лишь иностранные студенты, "обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющих работы или оказывающих услуги в течение каникул, либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются". Кроме того, такие иностранные студенты имеют право работать на основании разрешения на работу. Оно выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ при этом освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

"По официальным данным, в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тыс. человек. Из них, по сведениям ГУ по вопросам миграции МВД РФ, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться", - отмечается в документе.

Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, авторами законопроекта также выступили вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ее заместитель Виктор Смирнов, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Патенты на работу не потребуются

Как пояснила ТАСС один из авторов законопроекта, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, цель инициативы - сделать как можно более привлекательным образование в России, в том числе и за счет условий, предоставляемых иностранным студентам. По ее словам, в ходе подготовки документа звучали опасения, что такая возможность может быть использована как лазейка, чтобы приехать на заработки в Россию в обход миграционного законодательства. Но, как заверила сенатор, подготовленный законопроект эту возможность исключает.

"Речь идет только о государственных вузах, только имеющих лицензию, и только о студентах очных отделений. Они приезжают на учебу, это не мигранты. Это совершенно другая схема. Никакие патенты на работу им получать не нужно будет. Лазейку, чтобы вузы стали источником легализации псевдостудентов, мы перекрыли", - подчеркнула Гумерова.

Она отметила, что возможность студентов подрабатывать является нормальной общемировой практикой. Кроме того, и в России студенты работают в дни каникул по своему профилю. "У нас очень распространено, что студент-медик подрабатывает санитаром в учреждении здравоохранения, педагоги - вожатыми, волонтерами и так далее. Они подрабатываю, чтобы и специализироваться, и несколько улучшить материальное положение", - пояснила глава комитета СФ.