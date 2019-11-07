"Друзья Крыма" просят верховного комиссара ООН рассмотреть вопрос нарушений прав в регионе

ЯЛТА, 7 ноября. /ТАСС/. Представители 20 стран, входящие в ассоциацию "Друзья Крыма", на V международной конференции "Крым в современном международном контексте" приняли обращение к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой в начале 2020 года провести рассмотрение вопроса, касающегося нарушений прав человека на полуострове, вызванных западными санкциями, передает корреспондент ТАСС.

"Неправомерные санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН Украиной и рядом западных стран против всего населения Крыма в 2014 году, стали фактором, способствовавшим гуманитарной блокаде Крыма, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе со стороны Украины и стран Запада. <...> В этой связи призываем вас, как руководителя управления ООН по правам человека, провести специальное рассмотрение данного вопроса в начале следующего 2020 г.", - говорится в документе.

Также в обращении ассоциация просит пригласить на рассмотрение представителей Крыма, которые объективно расскажут о ситуации на полуострове.

V международная конференция "Крым в современном международном контексте" проходит 7-8 ноября в Ливадийском дворце в Ялте. Участие в ней принимают представители политических, академических, экспертных, бизнес-кругов из России, Греции, Израиля, Италии, Китая, США, Украины, Франции, Финляндии, Японии, Чехии, Словакии, общественные деятели, предприниматели, представители различных конфессий и студенты. Они обсуждают роль общественной дипломатии в укреплении связей Крыма с государствами ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, партнерство в рамках международного форума "Друзей Крыма" и вопросы укрепления мира и взаимопонимания между народами.

Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах для продвижения интересов Крыма, популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, участвовали более 80% избирателей. За воссоединение проголосовало более 95%. В марте 2014 года Республика Крым и Севастополь были включены в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.