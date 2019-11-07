Кандидатов на должности приставов будут проверять на игроманию

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидатов на должности судебных приставов будут проверять на пристрастие к азартным играм. Об этом говорится в подготовленных Минюстом РФ проектах нормативных актов в связи с принятым законом "О службе в органах принудительного исполнения РФ", вступающим в силу с 1 января 2020 года.

В разработанных проектах для кандидатов на службу в органы принудительного исполнения вводится профессиональный психологический отбор для определения личных и деловых качеств, а также отсутствия факторов риска. В числе необходимых личных качеств, в частности, в ходе психологического исследования и тестирования (а для отдельных должностей - исследований на полиграфе) будет определяться "уровень общего интеллектуального развития", "эмоциональная устойчивость, уравновешенность", "уровень выдержки, смелости, решительности, настойчивости, целеустремленности", "дисциплинированность", "честность" и "способность брать на себя ответственность за свои решения", "уверенность в своих силах и уровень самокритичности".

А среди факторов риска, препятствующих отбору специалиста, помимо злоупотребления алкоголем или потребления без назначения врача наркотических или психотропных веществ, совершения уголовно наказуемых деяний указаны "сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", "склонность к злоупотреблению должностными полномочиями (для лиц, уже проходивших службу - прим. ТАСС), а также "склонность к зависимости от азартных игр".

В анкете кандидаты на должности в органах принудительного исполнения должны будут указывать владение иностранными языками, наличие вида на жительство или иного документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, о членстве в политических партиях, наличии спортивного звания, а также о поездках за границу.

Кроме того, с переходом на службу в органы принудительного исполнения, согласно разработанным Минюстом проектам нормативных актов, приставы сменят привычную граффитово-черную форменную одежду на обмундирование темно-синего цвета.

Новый закон "О службе в органах принудительного исполнения в РФ", вступающий в силу с 1 января 2020 года, придаст службе особый статус, приравненный к правоохранительным органам. Предполагается, что переаттестация приставов продлится в течение полугода.