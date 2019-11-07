Росгвардия разработала новые эмблемы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Росгвардия придумала для своих бойцов новые петличные эмблемы для спецодежды и для съемных погонов, описания и рисунки которых опубликованы в четверг в приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что предусмотрено учреждение двух видов петличных эмблем. "Петличная эмблема представляет собой золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка. В краповом поле щита помещен геральдический знак - эмблема войск национальной гвардии РФ золотистого цвета", - говорится в документе. Эмблема будет размером 22 на 22 мм.

Петличная эмблема второго типа будет представлять собой геральдический знак - эмблему войск нацгвардии с краповой расцветкой щита, который расположен на груди двуглавого орла. Отмечается, что разработка приказа организована на основании плана основных мероприятий геральдического обеспечения войск национальной гвардии России на 2019 год.

"Реализация требований нормативного правового акта не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений и не повлечет за собой дополнительные финансирование и материально-техническое обеспечение", - говорится в пояснении к приказу.

В настоящее время на эмблеме Росгвардии в центре круглого щита изображена пылающая граната или пушечный снаряд, а мечи под щитом спрятаны в ножны. Такой знак отличия существовал до выведения внутренних войск из состава МВД весной 2016 года.