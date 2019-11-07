Эксперт сообщил, что в России в будущем робокопы смогут предотвращать преступления

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Преступления в будущем можно будет не только раскрывать с помощью робокопов, но и предотвращать их. Такое мнение высказал глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант России Юрий Жданов.

По его словам, уже в настоящее время есть разработки и даже действующие модели, которые позволяют распознавать в толпе не только преступников в розыске, но также террористов с оружием и взрывчаткой.

"Тот же робокоп уже умеет моделировать поведение преступника, причем конкретного. По сути - читать его мысли. А это значит, что есть очень большой шанс не только раскрыть преступление, но и предотвратить его. По большому счету - спасти чью-то жизнь", - отметил Жданов в интервью "Российской газете", опубликованном в четверг.

Кроме того, эксперт отметил, несмотря на то, что "достижения науки" допускают ошибки в работе, их процент незначительный. "Процент ошибок весьма мал - в среднем 0,5 процента", - подчеркнул он.

В октябре 2019 года на выставке "Интерполитех" представитель компании-разработчика Константин Покладок сообщил, что к 2030 году на службе в российской полиции могут появиться роботы-полицейские. Они будут консультировать граждан в таких подразделениях, как ГИБДД и миграционной службе, а также снимать отпечатки пальцев.