В СФ считают, что приемлемые цены на поезда в Крым привлекут туристов в регион

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Железнодорожные билеты в Крым будут продаваться по приемлемой цене, что привлечет туристов на полуостров. Такое мнение высказал ТАСС член Совета Федерации Сергей Цеков.

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В пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщили, что продажи билетов на поезда, которые поедут с материковой России в Крым и обратно через мост, стартуют 8 ноября. Стоимость железнодорожных билетов на поезда из Москвы в Симферополь будет начинаться от 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь - от 3500 рублей.

"Это очень приемлемая цена. Насколько я знаю, там будет четыре категории. Будет, по-моему, "бюджет", "эконом", "комфорт", "бизнес". Две с лишним тысячи - это, наверное, бюджет. Это нормально, я считаю", - сказал Цеков, добавив, что такой ценник привлечет туристов в регион.

Сенатор отметил, что поезда будут популярны среди тех, кто хочет увидеть Крымский мост, но при этом не готов отправляться в утомительное путешествие на автобусе.

Турпоток в Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил ТАСС, что власти города ожидают роста туристического потока в регион. "Еще одна инфраструктурная линия свяжет нас с Россией. Уже в следующем году, когда появится стабильное расписание, люди из всех уголков нашей страны смогут заранее планировать поездки в Крым, и, конечно же, к нам, в легендарный Севастополь. Это обязательно отразится и на туристическом потоке нашего города", - сообщил Развожаев.

По его словам, открытие железнодорожного сообщения Севастополя с материковой частью страны является ожидаемым и важным событием не только для каждого жителя полуострова, но и для всех россиян. "Севастопольцы очень ждут запуска поездов чтобы заранее планировать свои поездки в столицу и другие регионы", - подчеркнул врио губернатора.

В четверг перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь после ввода железнодорожной части Крымского моста отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. По данным перевозчика, 8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" (это одно из ранних названий Крымского полуострова).