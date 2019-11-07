Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правозащитник, художник-реставратор Сергей Шаров-Делоне умер в возрасте 63 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Александр Шаров.

"Мой папа, Сергей Шаров-Делоне, умер сегодня [в четверг] в 11 часов вечера. Последние месяцы мы боролись с раком. Мы не успели", - говорится в сообщении.

Сергей Шаров-Делоне окончил Московский архитектурный институт, занимался реставрацией. Был членом Комитета 6 мая и рабочей группы Общественного расследования митингов на Болотной площади в мае 2012 года, работал в благотворительном фонде помощи заключенным "Русь сидящая", руководил совместным проектом фонда и Сахаровского центра - Школой общественного защитника.