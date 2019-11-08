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В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель готовящегося к вылету самолета

Пострадавших нет

ТАСС, 8 ноября. Двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу совершить рейс в Магадан, загорелся при подготовке к вылету из Хабаровска. Пассажиров и экипаж эвакуировали, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, около 7:45 (00:45 мск) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск - Магадан воздушного судна Embraer-190 (ООО "Авиакомпания "Икар") во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар локализован силами аэропортовых служб. Находившиеся на борту 18 пассажиров и 5 членов экипажа эвакуированы, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Планируется, что они вылетят в Магадан в 10:55 (03:55 мск) рейсом авиакомпании "Аврора".

По поручению дальневосточного транспортного прокурора Виталия Каплунова, который выезжал на место ЧП, прокуратура с привлечением контролирующих органов начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Теги
РоссияХабаровский край
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