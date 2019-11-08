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Занятия в школах Петропавловска-Камчатского частично отменили из-за непогоды

Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования

ТАСС, 8 ноября. Власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах для учеников второй смены, а также учреждениях дополнительного образования в связи с обрушившимся на юг Камчатского края циклоном, сообщается в пятницу на сайте администрации города.

"В пятницу, 8 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

В административном центре Камчатского края идет сильный дождь, отмечается штормовой юго-восточный ветер, температура воздуха - пять градусов тепла.

Циклон с Охотского моря обрушился на юг региона в ночь на 8 ноября. По данным администрации Петропавловска-Камчатского, транспортное сообщение и все системы жизнеобеспечения в краевой столице работают в штатном режиме. Оперативные бригады работают на основных магистралях города, расчищают ливневки. На дорогах сохраняется сложная обстановка.

Теги
РоссияКамчатский край
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