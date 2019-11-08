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Глава федерации африканских информагентств отметил вклад ТАСС в развитие отношений с РФ

Мохамед Анис выразил благодарность ТАСС за приглашение альянса на крупнейшие российские форумы, в том числе ПМЭФ и саммит Россия - Африка
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Описание
© Станислав Варивода/ТАСС

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Атлантической федерации африканских новостных агентств (FAAPA) Мохамед Анис поблагодарил ТАСС за вклад в организацию мероприятий с участием российского президента и руководителей ведущих мировых информагентств. Об этом он заявил в пятницу в ходе проходящей в Сеуле Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

"Очень благодарен ТАСС за приглашение нашего альянса на крупнейшие форумы России, в том числе Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и саммит Россия - Африка, в ходе которых состоялись встречи с российским лидером", - подчеркнул он.

ТАСС выступил инициатором Форума информационных агентств Россия - Африка, прошедшего в рамках саммита Россия - Африка в Сочи. В его ходе президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих информационных агентств африканских стран. В рамках Петербургского международного экономического форума также прошла встреча российского лидера с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.

Теги
РоссияПМЭФ-2019Саммит Россия – Африка
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