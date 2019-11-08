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В Билибине на Чукотке открылся первый крытый ледовый каток

На строительство ледовой площадки в регионе потратили около 52 млн рублей

ТАСС, 8 ноября. Открытие первого в Билибинском районе крытого ледового катка состоялось в пятницу в районном центре с участием губернатора Чукотки Романа Копина, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства автономного округа.

"Перед жителями с торжественными словами выступили губернатор и глава района, а теперь начался показательный хоккейный матч", - сказали в пресс-службе.

Строительство началось в сентябре 2018 года, общая площадь сооружения составила 2,3 тыс. кв. м, ледовая площадка имеет длину 56 м и ширину 26 м. Каток располагается в центральной части города, неподалеку от школы.

По информации властей, строительство велось на условиях концессии между администрацией района и артелью старателей "Луч". Из бюджета района на проект было выделено 9 млн рублей, а общая сумма затрат составила около 52 млн рублей. После начала строительства средства на крытый каток стали выделять и другие билибинские предприниматели, в том числе артель старателей "Сияние", а также малый и средний бизнес.

"Можно сказать, что объект строили силами всего района и предпринимательского сообщества", - сказал представитель пресс-службы.

В Билибине проживают около 5,3 тыс.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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