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Россия и Индонезия в 2020 году планируют заключить соглашение по кибербезопасности

Как сообщили в Совбезе РФ, эта тема обсуждалась на прошедших в Индонезии консультациях

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия и Индонезия планируют заключить в 2020 году межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, речь об этом шла на российско-индонезийских консультациях, которые в Индонезии провели заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов и руководитель Национального агентства по кибербезопасности и криптографии Индонезии Дарма Понгрекун.

"В ходе консультаций было подтверждено намерение заключить в 2020 году соглашение между правительством России и правительством Индонезии о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", - говорится в сообщении. На консультациях обсуждались наработки двух стран в сфере информационной безопасности и технологий. Повестка дня также включала работу над нормами рабочей группы открытого состава ООН и группы правительственных экспертов ООН, а также национальных центров реагирования на компьютерные инциденты.

"Были представлены национальные подходы к повышению информационной безопасности с учетом компетенции соответствующих уполномоченных государственных органов, - отметили в СБ РФ. - Стороны также обсудили возможные направления практического сотрудничества в сфере международной информационной безопасности: реализацию совместных действий реагирования на угрозы в данной области, усилия по формированию культуры информационной безопасности, противодействие радикализму в интернете и сотрудничество между странами в сфере обмена информацией".

Теги
ИндонезияРоссия
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