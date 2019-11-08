На главном храме ВС России в парке "Патриот" установили первый купол

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Первый из шести куполов установлен на строящийся в подмосковном парке "Патриот" главный храм Вооруженных сил России, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20 этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал", - сказано в сообщении.

Настоятель храма епископ Стефан, которого цитирует пресс-служба военного ведомства, отметил, что "для Русской православной церкви, для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации - Патриаршего Собора в честь Воскресения Христова, это самое знаменательное событие".

"Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма", - сказал настоятель главного храма Вооруженных сил РФ.

Конструкция купола

Основа конструкции купола создана по оригинальному проекту, каркас из высоколегированной стали. Он состоит из 32 отдельно изготовленных металлических деталей (толщина профиля 10 мм). В центральную трубу будет установлен крест, верхний ярус (16 балок) и нижний (16 балок) соединены мощными шпильками и болтами. Эти и другие стыковые узлы дополнительно укреплены сварочным швом.

Отмечается, что "заложенный условный коэффициент прочности купола - от 300 до 1,5 тыс. лет". "Точно рассчитать этот показатель невозможно. Фермы металлокаркаса проверяли верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой в 20. Деформация составила всего 2 мм. Это значит, что через 50 лет износ купола будет ноль процентов", - информирует военное ведомство.

В ближайшее время специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России предстоит монтаж трех точно таких же куполов на оставшиеся четверики, еще одного на звонницу и в центральную часть храма главного, большого купола (около 80 тонн). "Для его подъема вес самого крана для устойчивости увеличат контргрузами до 1250 тонн", - говорится в сообщении.

Традиционное оформление

В Минобороны отмечают, что, согласно христианской, византийской традиции, все купола Патриаршего Собора в честь Воскресения Христова выполнены в форме близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина. "Такие купольные конструкции с верхней вытянутой ввысь частью типичны для древнерусской архитектуры. Ими украшены Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске", - сказано в пресс-релизе.

Военные строители сообщили журналистам, что сверху купол отделан листами (пластинами) из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка.

В срединной части купола из алюминия вылит орнамент, покрытый желтым золотом по традиционной технологии сусального золочения. К верхнему конусу на равном расстоянии друг от друга идут четыре вертикальные полосы, каждая из 11 "пирамидок" бело-серебристого цвета, который дает золото-палладиевый сплав. Такая трехцветная палитра купола (желтая кровельных картин, золотая орнамента, серебристая "пирамидок") выбрана специально для определенного сияния - свечения, которое создаст, отражаясь, солнечный свет.

Купол (диаметр 12 м, высота 12 м) общим весом 34,5 тонны (без учета верхнего конуса под крест) военные строители подняли на высоту 42 метра при помощи крана в 750 тонн.