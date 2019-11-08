В США спилили 14-тонную рождественскую ель

Как сообщается в Twitter Рокфеллер-центра, отвечающего за установку ели, рабочие с помощью подъемного крана осторожно погрузили дерево на огромный грузовик, который и доставит лесную красавицу в город, предположительно, в ближайшую субботу. Дерево было подарено мегаполису жительницей штата Нью-Йорк Кэрол Шульц, на частной территории которой оно росло.

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Ель, которую к Рождеству установят на площади Рокфеллер-плаза, в центре Нью-Йорка, спилили в четверг в округе Ориндж. Высота хвойного дерева превышает 23 метров, вес - около 14 тонн.

После установки на специальный постамент ель украсят огромными гирляндами, суммарная длинна которых составляет около 8 км. На верхушку по традиции водрузят гигантскую хрустальную звезду. Ее создали мастера австрийской фирмы Swarovski.

Традиционно рождественский сезон в США начинается в день, когда на этой ели загорятся огни. В этому году церемония зажжения огней состоится 4 декабря. Ожидается, что в течение праздничного сезона к дереву будут ежедневно приходить около полумиллиона человек. Стоять в центре мегаполиса оно будет до 14 января 2020 года, после чего его отправят на лесопилку.

Традиция установки рождественской ели на Рокфеллер-плаза появилась в начале 1930-х годов. Рабочие, возводившие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые в 1931 году установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Тогда 6-метровую ель украсили бумажными гирляндами и лесными ягодами. Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась там в 1933 году, с тех пор рождественскую ель стали украшать электрическими гирляндами. С 1997 года церемония включения гирлянд на главной ели Нью-Йорка транслируется в прямом эфире.

