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Прокуроров обяжут сообщать о своей активности в интернете

Прокуроры будут обязаны предоставлять сведения об адресах сайтов, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Гражданских служащих прокуратуры обяжут сообщать об интернет-сайтах, на которых они размещали информацию о себе. Это следует из проекта приказа генерального прокурора "О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов прокуратуры РФ <...>", размещенном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Гражданский служащий обязан представлять в установленном порядке сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в <...> в сети Интернет, на которых он размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать", - говорится в проекте приказа. Этот пункт дополнит пункт 19 кодекса, который обязывает прокуроров принимать меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность, или которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Кодекс этики и служебного поведения прокурорских работников был утвержден приказом генпрокурора в марте 2011 года.

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