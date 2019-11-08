Более 800 личных вещей Дорис Дэй выставили на аукцион в США

ТАСС, 8 ноября. Более 800 личных вещей певицы и зоо-активистки Дорис Дэй (1922-2019), в том числе красное пианино и четыре награды "Золотой глобус", выставили на аукцион Julien's Auctions в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Об этом сообщает в пятницу газета Daily Express.

В $18,5 тыс. оценен классический кабриолет Ford 1930 года, почти в $6 тыс. - каждая из статуэток "Золотой глобус", а пианино - в $4 тыс. Среди лотов - эксклюзивная коллекция ее самых знаковых костюмов и личных вещей, в том числе коричневая кожаная куртка ($3 тыс.), в которой она появлялась в шоу в конце 1960-х - начале 1970-х годов.

С молотка также уйдут различные подарки от звезд музыки и шоу-бизнеса, в том числе от Пола Маккартни и актера Рока Хадсона, а также картины, в частности, французского живописца Пьера Боннара (1867-1947).

Все средства, вырученные на торгах вещами "одной из легендарных актрис и певиц XX века", поступят, по словам исполнительного директора Julien's Auctions Мартина Нолана, "в созданное актрисой благотворительное общество по охране животных - The Doris Day Animal Foundation".

Аукцион пройдет 4 и 5 апреля 2020 года в Беверли-Хиллз и онлайн.

Дорис Дэй умерла в мае в штате Калифорния в возрасте 97 лет от последствий воспаления легких. Дэй посвятила кинематографу 30 лет, снявшись в 39 фильмах. Ее партнерами на съемках были такие актеры, как Кэри Грант, Кларк Гейбл, Джеймс Стюарт, Фрэнк Синатра и Рональд Рейган.