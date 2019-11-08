Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

В Забайкалье утвердили территориальную схему обращения с отходами

Регион должен перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая нужна для перехода региона на новую систему. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

Спецпроект на тему
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. Ранее в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора назвала Забайкальский край в числе трех регионов, которые рискуют не успеть подключиться к реформе в срок.

"Правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа по переходу региона на новую систему продолжается", - сказали в пресс-службе.

Территориальная схема - это основной документ, который определяет порядок движения отходов. Схема предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.

После утверждения территориальной схемы региональный оператор по обращению с ТКО компания "Олерон+" должен провести электронные аукционы для определения операторов транспортировки отходов, которые будут обязаны перевозить их на территории своих лотов. Региональный оператор обязан разыграть не менее 50% от объема всего рынка ТКО Забайкальского края. Оставшиеся 50% он может транспортировать самостоятельно, либо привлечь к этому операторов по прямым договорам. Это необходимо для соблюдения конкуренции.

Следующим и заключительным шагом в переходе региона на новую систему обращения с ТКО станет утверждение единого предельного тарифа на услуги регионального оператора. Ожидается, что региональная служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) определит его до 20 декабря 2019 года. Как сообщала ТАСС руководитель РСТ Елена Морозова, тариф не приведет к существенному росту оплаты. Кроме того, его будут ежегодно пересматривать.

Отсрочка для Забайкалья

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

В декабре 2018 года глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что регион возьмет отсрочку на год для перехода на новую систему обращения с ТКО. В начале сентября Осипов в интервью ТАСС сообщил, что власти региона не рассматривают возможности для новых отсрочек и намерены к 1 января 2020 года полностью подготовиться к переходу на новую систему обращения с ТКО.

Теги
РоссияЗабайкальский крайНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС