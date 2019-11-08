В Забайкалье утвердили территориальную схему обращения с отходами

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая нужна для перехода региона на новую систему. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

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Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. Ранее в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора назвала Забайкальский край в числе трех регионов, которые рискуют не успеть подключиться к реформе в срок.

"Правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа по переходу региона на новую систему продолжается", - сказали в пресс-службе.

Территориальная схема - это основной документ, который определяет порядок движения отходов. Схема предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.

После утверждения территориальной схемы региональный оператор по обращению с ТКО компания "Олерон+" должен провести электронные аукционы для определения операторов транспортировки отходов, которые будут обязаны перевозить их на территории своих лотов. Региональный оператор обязан разыграть не менее 50% от объема всего рынка ТКО Забайкальского края. Оставшиеся 50% он может транспортировать самостоятельно, либо привлечь к этому операторов по прямым договорам. Это необходимо для соблюдения конкуренции.

Следующим и заключительным шагом в переходе региона на новую систему обращения с ТКО станет утверждение единого предельного тарифа на услуги регионального оператора. Ожидается, что региональная служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) определит его до 20 декабря 2019 года. Как сообщала ТАСС руководитель РСТ Елена Морозова, тариф не приведет к существенному росту оплаты. Кроме того, его будут ежегодно пересматривать.

Отсрочка для Забайкалья

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

В декабре 2018 года глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что регион возьмет отсрочку на год для перехода на новую систему обращения с ТКО. В начале сентября Осипов в интервью ТАСС сообщил, что власти региона не рассматривают возможности для новых отсрочек и намерены к 1 января 2020 года полностью подготовиться к переходу на новую систему обращения с ТКО.