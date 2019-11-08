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Полицейские в Подмосковье перекрыли дорогу для пропуска машины с задыхающимся младенцем

Инспекторы ДПС оказали сопровождение автомобиля с ребенком в больницу, сейчас жизни и здоровью младенца ничего не угрожает

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Подмосковье помогли быстро проехать до больницы маме с задыхающейся грудной дочерью. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, полицейские перекрыли встречное движение в районе Мытищ.

"К сотрудникам ДПС межмунициапального управления МВД России "Мытищинское" Роману Федосову и Александру Дубровину во время несения службы обратилась мать грудного младенца-девочки, у которой возникли проблемы с дыханием. Инспекторы оказали сопровождение автомашины с ребенком в больницу. Из-за большого количества транспорта движение по автодороге было сильно затруднено, и на перекрестке автомашины остановились на запрещающий сигнал светофора. Полицейские, перекрыв встречное движение, образовали свободный коридор, необходимый для проезда машины с ребенком", - сказал собеседник агентства.

По его словам, благодаря грамотным действиям сотрудников полиции девочке вовремя была оказана медицинская помощь, она была помещена в реанимацию, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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