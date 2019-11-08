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Рязанская епархия не будет наказывать избившего жену священника до конца следствия по делу

Владимир Покровский находится на свободе, его направили на послушание в Рязанскую семинарию, где он будет работать поваром

РЯЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Рязанская епархия не намерена предпринимать дополнительных санкций в отношении иерея Владимира Покровского, избившего жену, до окончания расследования уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил в пятницу и.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков.

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Ранее УМВД по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК РФ) в отношении священника Владимира Покровского после того, как его супруга пожаловалась в полицию на то, что он ее избил. 

"Мы получили официальную информацию о возбуждении уголовного дела. Епархия никаких дополнительных мер взыскания применять не будет до окончания следствия. Когда следствие завершится, и будет понятно, к чему оно пришло, тогда и будут приниматься решения", - отметил собеседник агентства.

По данным представителя епархии, Владимир Покровский находится на свободе и уже направлен на послушание в Рязанскую семинарию, где будет трудиться поваром. В УМВД по Рязанской области комментариев по этому поводу не предоставляют.

Владимир Покровский был рукоположен в 2012 году, в этом году окончил заочное обучение в Рязанской семинарии. Сейчас данные о нем на сайтах Рязанской епархии и Казанского женского монастыря Рязани отсутствуют.

Теги
РоссияРязанская область
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