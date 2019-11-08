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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Православная церковь Украины заявила, что ее признала Александрийская православная церковь

Согласно информации ПЦУ, блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в прошлом году под эгидой Константинополя на базе ряда украинских неканонических религиозных структур, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви - одной из 15 общепризнанных поместных церквей.

"С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые <...> помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в "Фейсбуке".

Так образом, как считают в ПЦУ, Александрийский патриархат присоединился к признанию ее автокефалии вслед за Элладской православной церковью.

Неканоническая ПЦУ

Прежнее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко, которое пришло к власти в результате государственного переворота зимой 2014 года, активно придвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая бы не была связана с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). В апреле 2018 года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, а именно признать действующие в стране две неканонические структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В октябре минувшего года Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих двух непризнанных мировым православием церковных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления томоса об автокефалии. В декабре в Киеве при непосредственном участии Порошенко и под эгидой Константинополя прошел так называемый объединительный собор, который провозгласил создание новой церковной структуры под названием Православная церковь Украины, которой Константинопольский патриарх в январе этого года предоставил томос.

УПЦ МП сочла эти действия Константинополя нелегитимными и объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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